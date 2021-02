Werner beendet Flaute

Timo Werner (24) hat nach rund 1000-minütiger Flaute mal wieder ein Tor in der Premier League erzielte. Beim 2:0-Sieg des FC Chelsea gegen Newcastle United am gestrigen Montagabend traf der deutsche Nationalstürmer in der 39. Minute zum Endstand. Zuvor war Sturmpartner Olivier Giroud erfolgreich.

Im Anschluss an seinen 53 Millionen Euro schweren Sommerwechsel von RB Leipzig nach London fand sich Werner zunächst gut zurecht, fiel anschließend aber in eine Formkrise. Nun scheint es unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel wieder aufwärts zu gehen. Durch den Sieg sprang Chelsea auf Tabellenplatz vier.