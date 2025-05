Aufstieg eingetütet: Köln hält Maina

Einer der wichtigsten Offensivspieler des 1. FC Köln in der frisch abgelaufenen Saison tritt mit dem Klub den Gang in die Bundesliga an. Wie die Domstädter am heutigen Sonntagnachmittag noch im Stadion verkünden, hat Flügelspieler Linton Maina seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Über die genaue Länge macht Köln keine Angaben.

Der 25-Jährige ist mit elf Vorlagen wichtigster Vorbereiter des Teams und weckte mit seinen Leistungen auch Begehrlichkeiten bei anderen Teams. Für den Zweitligameister ist der Verbleib von Maina daher ein Ausrufezeichen.

Der Linksaußen ist überglücklich: „Die ganze Stadt hat sich das einfach verdient. Ich habe vor fünf, sechs Wochen bei einem Bundesligisten unterschrieben, der sich jetzt endlich wieder Bundesligist nennen darf.“