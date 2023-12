City: Supertalent Gorman hat unterschrieben

Manchester City schnappt sich allem Anschein nach eines der größten Talente des englischen Fußballs. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Finlay Gorman bereits einen Vertrag bei den Skyblues unterschrieben. Aktuell läuft der erst 15-jährige Offensivspieler noch in der U18-Mannchaft von Leeds United auf.

Dass sich der Jungspund in seinem Alter schon mit deutlich älteren Talenten misst, zeigt seine rasante Entwicklung. In fünf Partien konnte sich Gorman zweimal in die Torschützenliste eintragen. Er soll noch drei anderen englischen Topklubs abgesagt und sich frühzeitig auf ManCity festgelegt haben.