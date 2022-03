Nach Gisdol schmeißt auch Farke hin

Daniel Farke ist nicht länger Trainer des FK Krasnodar. Wie der russische Erstligist offiziell mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 45-jährigen Deutschen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Auch Farkes Co-Trainer Edmund Riemer, Christopher John und Chris Domogalla werfen die Brocken hin.

Torwarttrainer Aleksey Antonyuk übernimmt interimsweise bei Krasnodar. Farke hatte erst Mitte Januar bei den Russen unterschrieben, nun geht er ohne Pflichtspiel-Premiere wieder. Die Gründe liegen in Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.

„Ernst des Lebens hat uns eingeholt“

Farke erklärt: „Die derzeitige politische Entwicklung und die damit verbundene Bitte unserer Kinder, Ehefrauen, Familien und Freunde, nach Hause zu kommen sowie das Wegbrechen aller sportlicher Perspektiven, führte nun zu diesem wohl überlegten Entschluss. Es ist uns sehr schwergefallen, denn wir sind vom ersten Tag an sehr warmherzig empfangen worden. Wir haben in kürzester Zeit eine großartige Gemeinschaft mit unterschiedlichen Nationalitäten gebildet, die zusammen sportliche Ziele verfolgen wollte. Mit Freude und Spaß. Der Ernst des Lebens hat uns nun leider eingeholt.“

Bereits am gestrigen Dienstag quittierte Markus Gisdol seinen Dienst bei Lokomotiv Moskau. „Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet. Das geht mit meinen Werten nicht überein“, erklärte Gisdol.