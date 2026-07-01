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Bundesliga

FC Bayern: Saibari-Transfer besiegelt

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Ismael Saibari bei der WM 2026 @Maxppp

Der FC Bayern hat den Transfer von Ismael Saibari (25) endgültig eingetütet. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel des marokkanischen Nationalspielers von der PSV Eindhoven zum deutschen Rekordmeister besiegelt. Der obligatorische Medizincheck wurde absolviert, alle notwendigen Dokumente unterzeichnet.

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Einzig und allein die offizielle Verkündung der beteiligten Vereine steht noch aus. Diese soll zeitnah erfolgen. Für den Transfer des flexibel einsetzbaren Offensivspielers wechseln 55 Millionen Euro den Besitzer. Aktuell weilt Saibari noch mit Marokko in Nordamerika und nimmt an der Weltmeisterschaft teil. Am Samstag treffen die Nordafrikaner im Achtelfinale auf Gastgeber Kanada (19 Uhr).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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