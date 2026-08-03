Die Dzeko-Mania auf Schalke geht in die nächste Runde. Wie die Knappen mitteilen, verlängert der 40-jährige Bosnier seinen ausgelaufenen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger um eine Saison bis 2027. Das Gehalt des Torjägers soll dabei dem Vernehmen nach auf 1,3 Millionen Euro inklusive 400.000 Euro als mögliche Boni steigen.

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S04-Direktor Youri Mulder sagt: „Edin hat Schalke 04 in seinen bisherigen rund viereinhalb Monaten etwas Besonderes gegeben. Er war Leistungsträger und Fan-Liebling und durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz immer Vorbild. In den Gesprächen in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass Edin immer noch brennt. Deswegen haben wir die Überzeugung, dass er uns auch in der Bundesliga helfen wird. Edin bleibt Schalker – ich finde, das ist eine super Sache.“

Dzeko selbst freut sich: „Ich habe auf Schalke seit dem Winter eine super Mannschaft und fantastische Fans erlebt. Der Bundesliga-Aufstieg gehört zu den Highlights in meiner Laufbahn. Das war außergewöhnlich. Fußball macht mich mein ganzes Leben lang glücklich und treibt mich an. Ich habe noch Hunger. Und ich will unserer Mannschaft auch in der Bundesliga helfen.“

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EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙



Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️



Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026

Dzeko hatte sich nach der WM-Teilnahme mit Bosnien und Herzegowina eine Bedenkzeit erbeten, um seine Entscheidung zu treffen. Auch ein mögliches Karriereende war Teil der Überlegungen. Schließlich entschied sich der Mittelstürmer jedoch zum Weitermachen und gegen weitere Angebote aus der Serie A, der MLS und von anderen deutschen Klubs.

Der 151-fache Nationalspieler war im vergangenen Winter nach Gelsenkirchen gewechselt und hat mit sechs Toren und drei Vorlagen in elf Zweitligaspielen maßgeblich zum Aufstieg der Schalker beigetragen. Nun soll der Fanliebling – womöglich etwas häufiger als Joker – auch in der Bundesliga für Furore sorgen, in der er bereits für den VfL Wolfsburg zwischen 2007 und 2011 in 111 Spielen 93 Scorerpunkte gesammelt hatte.