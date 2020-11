Würzburg findet Antwerpen-Nachfolger

Die Würzburger Kickers haben sich offenbar auf einen Nachfolger ihres vor dem Rauswurf stehenden Cheftrainers Marco Antwerpen festgelegt. Nach Informationen von ‚Sport1‘ soll Bernhard Trares den Tabellenletzten der zweiten Liga übernehmen und einen Vertrag bis 2022 erhalten.

Demnach wird der 55-jährige Übungsleiter schon am heutigen Montag das Training der Kickers leiten. Trares, der zuletzt den SV Waldhof Mannheim trainiert hatte, wäre bereits Würzburgs dritter Trainer in der noch jungen, bisher völlig enttäuschenden Saison. In sieben Zweitliga-Partien holten die Kickers nur ein mageres Pünktchen.