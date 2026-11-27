Der FC Bayern München sollte in der Winterpause Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) als Ersatz für den am Syndesmoseband verletzten Harry Kane (33) verpflichten. Der Meinung sind zumindest die FT-User. 46 Prozent der 2.541 Umfrageteilnehmer stimmten für die wohl teuerste Lösung.

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Sollte der FC Bayern einen der bislang gehandelten Stürmer im Winter als Kane-Ersatz verpflichten? Sasa Kalajdzic Amine Gouiri Younes Ebnoutalib Eric-Maxim Choupo-Moting Nicolò Tresoldi Nein, der Kader ist gut genug Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auf den weiteren Plätzen folgen Younes Ebnoutalib (23/Eintracht Frankfurt) und der Ex-Münchner Eric-Maxim Choupo-Moting (37), dessen Vertrag bei Red Bull New York Ende Dezember ausläuft. Nur zwölf Prozent der Teilnehmer finden, dass der Kader gut genug ist, um die kommenden Monate ohne Kane zu überbrücken.