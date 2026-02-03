Menü Suche
Kiel verleiht Cvjetinovic

von Dominik Sandler - Quelle: holstein-kiel.de
Mladen Cvjetinovic im Porträt @Maxppp

Holstein Kiel gibt Mladen Cjetinovic vorübergehend ab. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis in die 3. Liga. Dort schließt er sich bis zum Sommer Energie Cottbus an.

Holstein Kiel
Mladen Cvjetinovic wechselt auf Leihbasis zu Energie Cottbus. Beim aktuellen Tabellenführer der 3. Liga wird der 22-jährige Abwehrspieler den Kader bis zum Sommer verstärken.

Viel Erfolg in Cottbus, Mladen ✌🏼
#KielAhoi
Erst im Sommer war Cvjetinovic vom FC Ingolstadt an die Förde gewechselt, kommt unter Marcel Rapp aber nicht zum Zug. Am zweiten Spieltag durfte er von Beginn an ran, anschließend setzte ihn ein Syndesmoseriss außer Gefecht. Jetzt soll er eine Liga weiter unten wieder auf Spielpraxis kommen.

2. Bundesliga
3. Liga
Holstein
Cottbus
Mladen Cvjetinović

2. Bundesliga 2. Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Holstein Logo Holstein Kiel
Cottbus Logo Energie Cottbus
Mladen Cvjetinović Mladen Cvjetinović
