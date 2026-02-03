2. Bundesliga
Kiel verleiht Cvjetinovic
@Maxppp
Holstein Kiel gibt Mladen Cjetinovic vorübergehend ab. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis in die 3. Liga. Dort schließt er sich bis zum Sommer Energie Cottbus an.
Erst im Sommer war Cvjetinovic vom FC Ingolstadt an die Förde gewechselt, kommt unter Marcel Rapp aber nicht zum Zug. Am zweiten Spieltag durfte er von Beginn an ran, anschließend setzte ihn ein Syndesmoseriss außer Gefecht. Jetzt soll er eine Liga weiter unten wieder auf Spielpraxis kommen.
