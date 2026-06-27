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Weltmeisterschaft

Bitter für Tuchel: England-Star fällt aus

von Julian Jasch - Quelle: The Guardian
Reece James mit Harry Kane 2526 @Maxppp

Reece James (26) hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Laut dem ‚Guardian‘ wird der Rechtsverteidiger der englischen Nationalmannschaft in der Folge mindestens in den kommenden beiden Partien nicht zur Verfügung stehen.

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Das heißt, der Chelsea-Kapitän fehlt beim heutigen letzten Gruppenspiel gegen Panama (23 Uhr) sowie dem möglichen Sechzehntelfinale. Unter England-Coach Thomas Tuchel war James zuletzt als Rechtsverteidiger gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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