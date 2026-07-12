TSG kündigt Asllani-Transfer an

Andreas Schicker macht keinen Hehl daraus, dass Fisnik Asllani (23) die TSG Hoffenheim im laufenden Wechselfenster verlassen könnte. „Es gibt Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland. Es ist kein Geheimnis, dass er eine Klausel hat. Deshalb muss der Verein nicht unmittelbar verständigt werden. Aber ich bin da schon im Thema. Man kann davon ausgehen, dass sich im Verlauf der Transferphase noch etwas tut“, sagte der Sportchef beim heutigen Trainingsauftakt über den Goalgetter.

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In Asllanis bis 2029 datierten Kontrakt ist eine Exit-Option verankert, die sich dem Vernehmen nach auf 30 Millionen Euro beläuft. Zuletzt wurde der kosovarische Nationalspieler (16 Länderspiele) insbesondere mit Borussia Dortmund und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. In der vergangenen Bundesliga-Saison markierte der Mittelstürmer zehn Tore und neun Vorlagen.