Leverkusen: Wirtz-Abgang erst 2024?

Fernando Carro macht allen Anhägern von Bayer Leverkusen Hoffnung auf eine mittelfristige Zukunft mit Florian Wirtz. Im Gespräch bei ‚Bild Live‘ sagte Bayers Geschäftsführer: „Ich glaube nicht, dass er vor 2024 hier weggehen wird. Ich rechne mindestens bis 2024 mit Wirtz bei uns.“ Damit würde der 18-Jährige noch zwei volle Saisons beim aktuellen Tabellendritten verbringen.

Wirtz‘ Vertrag in der BayArena läuft sogar noch zwei Jahre länger bis 2026. In der laufenden Saison brilliert der Mittelfeldmann nach allen Regeln der Kunst, kommt auf 24 Torbeteiligungen in 29 Pflichtspielen. Bereits Ende Dezember hatte Rudi Völler in dasselbe Horn geblasen und einen Wirtz-Verbleib angedeutet.