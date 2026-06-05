Überraschender Slot-Interessent

Arne Slot könnte bei seiner nächsten Station für eine Überraschung sorgen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, startet der FC Fulham einen ambitionierten Versuch, den Niederländer unter Vertrag zu nehmen. Die Cottagers suchen nach dem Abgang von Marco Silva nach einem neuen Übungsleiter, während Slot nach seiner Entlassung beim FC Liverpool derzeit frei verfügbar ist.

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Slot zeigt jedoch vorerst kein Interesse an einem Engagement im Westen Londons. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio hat Slot auch einen Vorstoß des AC Mailand zurückgewiesen, da er nach dem Aus an der Anfield Road nicht sofort eine neue Aufgabe übernehmen, sondern seine nächste Station sorgfältig auswählen will. Als Alternative zum Ex-Liverpool-Coach steht Kieran McKenna, der zurzeit den Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town trainiert, ganz oben auf dem Zettel von Fulham.