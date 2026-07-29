Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Pejcinovic-Poker: VfB erhält namhafte Konkurrenz

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Dzenan Pejcinovic bejubelt ein Tor @Maxppp

Der VfB Stuttgart erhält bei Dzenan Pejcinovic (21) namhafte Konkurrenz. Informationen der ‚Bild‘ zufolge mischt nun auch der FC Porto im Poker um den Mittelstürmer mit. Der portugiesische Spitzenklub sei mit einem Angebot in Höhe von 23 Millionen Euro beim VfL Wolfsburg abgeblitzt, rechne sich aber noch Chancen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Wölfe bleiben allerdings hart, beharren auf ihrer Ablöseforderung von 25 Millionen. Die Stuttgarter sind bislang bereit, 22 Millionen für den deutschen U21-Nationalspieler auf den Tisch zu legen. Das wichtige Faustpfand für den VfB: Pejcinovic will laut der ‚Bild‘ weiterhin unbedingt nach Stuttgart wechseln. Mit den Schwaben ist sich der Linksfuß bereits über einen Vertrag bis 2030 einig, nur die Übereinkunft zwischen den Klubs fehlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Liga Portugal Bwin
Stuttgart
Porto
Wolfsburg
Dženan Pejčinović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Porto Logo FC Porto
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Dženan Pejčinović Dženan Pejčinović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert