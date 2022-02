Hasebe verlängert mit Anschlussrolle bei der Eintracht

Makoto Hasebe hängt noch ein weiteres Jahr bei Eintracht Frankfurt dran. Wie der Bundesligist offiziell bekanntgibt, hat der 38-jährige Defensivspieler seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Im Anschluss erhält er im Trainerstab der Eintracht ein Arbeitspapier bis 2027.

Hasebe, im Sommer 2014 vom 1. FC Nürnberg gekommen, bestreitet derzeit seine achte Saison für die SGE, unter Trainer Oliver Glasner ist der Japaner nach wie vor regelmäßig gefragt.

„Stratege und Ruhepol unserer Mannschaft“

Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Makoto Hasebe ist ein Spieler, den sich jeder professionelle Klub nur wünschen kann. Seine Fähigkeiten auf dem Platz entsprechen trotz seines Alters gehobenen Ansprüchen der Bundesliga. Als Persönlichkeit ist er vor allem für junge Spieler ein wichtiger Faktor. Makoto ist Stratege und Ruhepol unserer Mannschaft und charakterlich eine einwandfreie Persönlichkeit.“

Hasebe ergänzt: „Frankfurt ist für mich in den vergangenen Jahren meine Heimat geworden, die Eintracht mein Klub. Wir haben in den vergangenen acht Jahren viel gemeinsam erreicht und erlebt und ich freue mich, dass die Reise weiter geht. Ich fühle mich weiterhin fit und in der Lage, auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Zudem bietet mir die Eintracht die Möglichkeit, meine ersten Schritte im Trainerbereich auf hohem Niveau zu machen.“