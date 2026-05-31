Bayer 04: Überraschender Trainer-Favorit

Auf der Trainerposition von Bayer Leverkusen kommt es womöglich zu einer Überraschung. Laut dem ‚kicker‘ ist ein bislang nicht medial gehandelter Kandidat der Favorit beim Bundesligisten.

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Da Wunschlösung Andoni Iraola (AFC Bournemouth) nach dem Aus von Arne Slot beim FC Liverpool auf der Matte steht, schien eigentlich Oliver Glasner die besten Karten zu haben. Bei Bayer 04, berichtet der ‚kicker‘, gebe es allerdings einige interne Stimmen, die Glasners Persönlichkeit kritisch sehen – mit Blick auf seine Trainerqualitäten gebe es dagegen keine Zweifel.