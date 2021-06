Odriozola: Real fordert Wucherpreis

Real Madrid will mit Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola ordentlich Kasse machen. Laut ‚Mundo Deportivo‘ schwebt den Königlichen eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den 25-jährigen Basken vor, der aktuell vom AC Mailand umworben wird.

Dies sind zwar zehn Millionen Euro weniger, als Real vor drei Jahren an Real Sociedad zahlte, aber gemessen an Odriozolas Ausgangslage ein enormer Preis. Für die Madrilenen reichte es lediglich zu 43 Pflichtspielen, bei Leihklub Bayern München in der Rückrunde der Saison 2019/20 gar nur zu fünf Kurzeinsätzen. Reals künftiger Trainer Carlo Ancelotti soll keine Verwendung für den Abwehrmann haben.