SV Werder: Rentenvertrag für Füllkrug

Niclas Füllkrug (33) könnte auch nach seiner aktiven Karriere für den SV Werder Bremen tätig sein. Das verrät Sportchef Fritz gegenüber der ‚Bild‘: „Es gab schon Gespräche über einen Anschlussvertrag bei uns und die Idee ist weiterhin konkret. Es ist durchaus vorstellbar, dass wir ihn nach seiner Karriere an den Verein binden. Ich schätze seinen Fußballsachverstand sehr.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In welchem Bereich Füllkrug seine Expertise einbringen könnte, ist noch offen. Die Bremer wollen den von West Ham United ausgeliehenen Stürmer jedenfalls unbedingt über den Sommer hinaus halten. Ob das gelingt, hängt vor allem von möglichen Ablösefroderungen der Engländer ab.