Gladbach beschäftigt sich mit Schweiz-Talent

Borussia Mönchengladbach sondiert auf der Suche nach Neuzugängen wieder einmal den Schweizer Transfermarkt. Laut dem Schweizer Nachrichtenportal ‚nau.ch‘ gehören die Fohlen zu einer Reihe von Klubs, die sich mit einer Verpflichtung von Leonidas Stergiou vom FC St. Gallen beschäftigen.

Der 18-jährige Innenverteidiger gilt in der Schweiz als großes Talent und mauserte sich bereits im Vorjahr zum festen Bestandteil des Profikaders beim FCSG. In der aktuellen Spielzeit verpasste Stergiou noch keine Pflichtspielminute und stand in allen acht Saisoneinsätzen in der Startelf. Der „stark umworbene“ schweizer U19-Nationalspieler hat dem Bericht zufolge auch großen Interesse von RB Salzburg geweckt. An St. Gallen ist der Youngster noch bis 2024 vertraglich gebunden.