Zwei Optionen für Bayern-Leihgabe Jackson

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Nicolas Jackson schaut bedröppelt @Maxppp

Nicolas Jackson wird im kommenden Sommer wohl definitiv nicht zum FC Chelsea zurückkehren. Laut Fabrizio Romano planen die Blues nicht mehr mit dem Angreifer, der also entweder bei Leihklub FC Bayern bleibt oder sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen muss.

Jacksons Berater hatte bereits vor einigen Wochen durchblicken lassen, dass keine erneute Zusammenarbeit mit den Blues angedacht sei. Klar ist mittlerweile auch, dass der 24-jährige Senegalese nicht per Kaufplicht fest von den Münchnern unter Vertrag genommen wird. Theoretisch könnte weiterhin die Kaufoption über 65 Millionen Euro gezogen werden, bislang konnte Jackson aber kaum Argumente für eine Weiterbeschäftigung an der Säbener Straße sammeln.

