Eintracht: Die Zahlen zum Kalimuendo-Deal

Arnaud Kalimuendo wird sich in diesem Winter Eintracht Frankfurt anschließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, überweisen die Hessen eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro an Nottingham Forest. Für den anschließenden Sommer sicherte sich die Eintracht zudem eine Kaufoption über 27 Millionen Euro, um den 23-Jährigen fest zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kalimuendo stand bereits im vergangenen Sommer ganz oben auf dem Wunschzettel der Frankfurter, entschied sich damals aber für einen Wechsel auf die Insel. Bei Nottingham Forest kam der Angreifer aber nicht wie erhofft zum Zug. Nach nur 13 Einsätzen, die er größtenteils als Einwechselspieler bestritt, beendet der Franzose das Missverständnis in England vorzeitig. In der vergangenen Saison hat er seine Torjägerqualitäten für Stade Rennes unter Beweis gestellt, als er 17 Tore in der Ligue 1 erzielte.