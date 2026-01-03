Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Die Zahlen zum Kalimuendo-Deal

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
1 min.
Arnaud Kalimuendo im Forest-Trikot @Maxppp

Arnaud Kalimuendo wird sich in diesem Winter Eintracht Frankfurt anschließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, überweisen die Hessen eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro an Nottingham Forest. Für den anschließenden Sommer sicherte sich die Eintracht zudem eine Kaufoption über 27 Millionen Euro, um den 23-Jährigen fest zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kalimuendo stand bereits im vergangenen Sommer ganz oben auf dem Wunschzettel der Frankfurter, entschied sich damals aber für einen Wechsel auf die Insel. Bei Nottingham Forest kam der Angreifer aber nicht wie erhofft zum Zug. Nach nur 13 Einsätzen, die er größtenteils als Einwechselspieler bestritt, beendet der Franzose das Missverständnis in England vorzeitig. In der vergangenen Saison hat er seine Torjägerqualitäten für Stade Rennes unter Beweis gestellt, als er 17 Tore in der Ligue 1 erzielte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Nottingham
Arnaud Kalimuendo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nottingham Logo Nottingham Forest
Arnaud Kalimuendo Arnaud Kalimuendo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert