Eintracht-Boss reagiert auf Krösche-Gerücht

Mathias Beck betont, dass es bisher keinen Kontakt zwischen dem AC Mailand und Eintracht Frankfurt wegen Markus Krösche gab. Gegenüber der ‚Bild‘ stellt der Präsident der Hessen klar: „Von Seiten des AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist. Und wir als Hauptausschuss von Eintracht Frankfurt haben nach Rücksprache mit Markus Krösche auch keinen Hinweis darauf, dass er Eintracht vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2028 verlassen möchte.“

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Seit einigen Tagen buhlt Milan um die Dienste des Frankfurter Sportvorstands. Am heutigen Montagmittag wurde berichtet, dass die Italiener nicht nur mit Krösche, sondern auch mit Sportdirektor Timmo Hardung eine Übereinkunft über einen Wechsel getroffen haben. Daher gehe es lediglich noch um die Ablösesummen für die beiden Bosse.