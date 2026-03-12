96: Leopold bleibt nur bei Aufstieg

Die Zukunft von Enzo Leopold bei Hannover 96 ist an die Ligazugehörigkeit der Roten gekoppelt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der Mannschaftskapitän seinen auslaufenden Vertrag nur verlängern, „wenn 96 in dieser Saison den Aufstieg realisieren kann“.

Über seine Ambitionen hat Leopold schon früher keinen Hehl gemacht. „Wie bei jedem Fußballprofi ist es irgendwo mein Traum, in meiner Karriere mal auf höchstem Niveau zu spielen. In Deutschland in diesem Fall in der Bundesliga – schön wäre es natürlich mit 96“, erklärte der 25-jährige Mittelfeldspieler bereits im November.