Kane: Spurs-Verhandlungen müssen warten

Harry Kane (29) will sich in den kommenden Wochen nicht mit seiner Vertragssituation befassen. Mit Blick auf die WM in Katar schiebt der Stürmerstar die geplanten Gespräche mit seinem Arbeitgeber Tottenham Hotspur auf, berichtet der ‚Evening Standard‘.

Erst im nächsten Jahr wolle Kane den Dialog mit den Spurs suchen. Sein Arbeitspapier endet im Sommer 2024, folglich würde der Kapitän im Sommer ins letzte Vertragsjahr gehen. Als möglicher Abnehmer wird seit Wochen der FC Bayern gehandelt.