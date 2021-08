Barça setzt Umtiti die Pistole auf die Brust

Der FC Barcelona will notfalls auch zu drastischen Maßnahmen greifen, um Samuel Umtiti von der Gehaltsliste zu kriegen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, droht dem französischen Innenverteidiger die Entlassung, sollte er sich in den nächsten Tagen nicht mit einem interessierten Klub auf einen Transfer verständigen. Die AS Monaco, der OGC Nizza und Besiktas waren zuletzt in der Verlosung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass sich Umtiti einem Vereinswechsel bislang verwehrt, sollen die Blaugrana-Bosse verärgert aufgenommen haben. Zum Abgang des 27-Jährigen gebe es keine Alternative. Angesichts einer knappen halben Milliarde Euro Netto-Schulden müssen Klubpräsident Joan Laporta und Co. massive Sparmaßnahmen einleiten.