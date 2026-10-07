Werder: Regeer erklärt Traumstart

Youri Regeers schnelle Anpassung beim SV Werder Bremen ist offenbar vor allem ein Verdienst seiner Mitspieler. „Das ist einfach zu erklären: Mit guten Spielern auf dem Platz kann man sich leicht anpassen. Und wenn die Jungs einem viel helfen, kann man sich leicht einfinden. Sie geben mir Vertrauen, spielen mir den Ball zu, sagen mir, ich solle den Spielaufbau übernehmen, ihnen beim Aufbauspiel helfen und auf dem Platz unterstützen. Es hilft einem sehr, wenn die Jungs einem vertrauen“, erklärt der Mittelfeldakteur im Gespräch mit der ‚DeichStube‘.

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Im Sommer wechselte Regeer samt Kaufoption von Ajax Amsterdam an den Osterdeich. „Ich habe Ajax klargemacht, dass ich wirklich gehen wollte. Dann meinte der Verein nur: Okay, wenn du das wirklich willst, wollen wir dir auch bei deiner Karriere helfen. Für mich war es schon nach dem ersten Treffen klar, dass ich zu Werder wollte. Deshalb war ich sehr glücklich, dass es am Ende doch noch geklappt hat“, lässt der 23-Jährige durchblicken.