Mehrere Übernahme-Angebote für United

Ein potenzieller Verkauf von Manchester United nimmt allmählich Formen an. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Red Devils mehrere formlose Übernahmeangebote aus dem Nahen Osten, Asien und den USA erhalten. Bis Mitte Februar wolle sich der Klub intensiv mit den Angeboten befassen.

Der Milliardär Jim Ratcliffe, bereits Eigentümer des OGC Nizza und des schweizerischen Klubs FC Lausanne-Sport, soll ebenfalls weiterhin konkretes Interesse an einem Kauf bekunden. Es sei allerdings nach wie vor unklar, ob die rund um den Verein umstrittene Glazer-Familie tatsächlich dazu bereit ist, all ihre Anteile am Verein zu veräußern. United hatte bereits im November mitgeteilt, „strategische Alternativen zu erforschen, die Investments, einen Verkauf oder andere Transaktionen“ beinhalten.

