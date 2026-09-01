Ordentlicher Gewinn: Frankfurt verkauft Larsson

Trotz der schwelenden Abgangsgerüchte hat Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt noch alle Hände voll zu tun. Der Sportvorstand soll eine schlagkräftige Mannschaft für Trainer Adi Hütter zusammenstellen und zudem 45 Millionen Euro Transferüberschuss erwirtschaften. Daher kommt der Abgang von Hugo Larsson nicht überraschend. Dieser erfolgt jedoch zunächst lediglich zur Leihe.

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Der FC Fulham gibt die Verpflichtung des schwedischen Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Der 21-Jährige wird bis Saisonende verliehen. Dazu gibt es eine Kaufpflicht in Höhe von rund 25 Millionen Euro, die dem Vernehmen nach sehr leicht erreicht wird.

⁠Welcome to Fulham, Hugo Larsson! 🤍 pic.twitter.com/pHgBn9DJfP — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 1, 2026

Larsson war 2023 für neun Millionen Euro Ablöse von Malmö FF nach Frankfurt gewechselt, die Hessen streichen also voraussichtlich immerhin knapp 16 Millionen Euro Gewinn ein.

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Zwischenzeitlich träumte die SGE aber von deutlich höheren Einnahmen von bis zu 50 Millionen Euro. Der Rechtsfuß stagnierte jedoch in der vergangenen Saison in der schwächelnden Eintracht-Mannschaft.