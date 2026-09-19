Sie wollen „auch groß denken dürfen und Dinge versuchen können, die vielleicht auf den ersten Blick nicht machbar erscheinen“, erklärte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Rouven Schröder kürzlich mit Blick auf Trainerkandidaten wie Dino Toppmöller und Domenico Tedesco.

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Bei Tedesco, vor wenigen Tagen erst beim FC Bologona entlassen, hat der Bundesligist aber eher schlechte Karten. Nach Informationen der ‚Bild‘ will Tedesco aktuell keinen neuen Job annehmen. Auch die lange Länderspielpause werde daran voraussichtlich nichts ändern.

Auch eine Toppmöller-Verpflichtung sei kurz nach seinem Aus beim RC Lens unwahrscheinlich. Gerüchte kursieren unter anderem noch um Christian Titz, der jüngst seinen Hut bei Hannover 96 nehmen musste. Laut Schröder sind für die Nachfolge von Eugen Polanski noch „zwei bis drei“ Namen im Rennen.