FC Bayern: Klarheit um Karls Mega-Vertrag

Max Eberl sieht keinen Grund, das ohnehin langfristig datierte Arbeitspapier mit Lennart Karl (17) zeitnah noch einmal auszudehnen. Auf Nachfrage erklärt der Sportvorstand des FC Bayern bei ‚Bild Sport‘ auf ‚Welt TV‘: „Wir haben Lennart Karl bereits vergangenen Sommer mit einem neuen Langzeitvertrag ausgestattet. Wir hatten sehr gute Gespräche mit Michael Ballack und waren überzeugt, dass er bei uns seine Chance bekommen würde. Er hat sich hervorragend geschlagen, daher werden die entsprechenden Klauseln in seinem Profivertrag aktiviert. Niemand muss sich Sorgen um Lennart machen. Er ist abgesichert und wir freuen uns sehr, dass die Strategie aufgegangen ist.“

Zur Einordnung: Bis 2029 wurde Karls Vertrag vor etwas mehr als einem halben Jahr ausgedehnt. Der ‚Sport Bild‘ zufolge arbeitete der FC Bayern ungeachtet dessen an einer nochmaligen Verlängerung. Für zwei weitere Jahre inklusive deutlicher Gehaltssteigerung sollte Karl unterschreiben.

Ein solches Szenario liegt nun allerdings erst einmal wieder auf Eis. Karl seinerseits will sich zunächst nur auf das Sportliche fokussieren und träumt davon, bei gleichbleibenden Top-Leistungen noch auf den WM-Zug im Sommer aufspringen zu können.