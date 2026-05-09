DFB: Hoeneß stichelt erneut gegen Nagelsmann

Uli Hoeneß hat sich mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft im Sommer zum wiederholten Male kritisch über DFB-Coach Julian Nagelsmann geäußert. In einem Interview mit der ‚FAZ‘ erklärte der Präsident des FC Bayern hinsichtlich der Chancen des deutschen Teams beim Turnier: „Wenn es Deutschland gelingt, eine Mannschaft zu werden, obwohl der Trainer es nicht geschafft hat, zweimal hintereinander mit derselben Elf zu spielen, dann haben wir eine Chance.“ Und weiter: „Aber unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel. Nein, die Mannschaft gewinnt das Spiel.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor Kurzem kritisierte der Bayern-Patron Nagelsmann scharf. Von 2021 bis 2023 stand der jetzige Nationalcoach in München an der Seitenlinie und feierte 2022 die Meisterschaft. Der Übungsleiter eckte jedoch ein ums andere Mal mit den Bayern-Bossen an, was schlussendlich zu seinem Aus im März 2023 führte. Das Verhältnis scheint sich ob der jüngsten Aussagen von Hoeneß nicht gebessert zu haben.