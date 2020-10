Rooney winkt Traineramt

Wayne Rooney könnte in Kürze Trainer seines derzeitigen Klubs Derby County werden. Laut der ‚Sun‘ ist der 34-jährige Offensivspieler in Diensten des englischen Zweitligisten der wahrscheinlichste Nachfolger für Cheftrainer Phillip Cocu. Rooney war bereits vor seiner Spielerlaubnis zweieinhalb Monate als Assistent bei Derby tätig und soll einen guten Eindruck hinterlassen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem verpatzten Saisonstart mit drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen wackelt Cocus Trainerstuhl gewaltig. In der abgelaufenen Saison spielten die Rams lange Zeit um den Aufstieg in die Premier League mit, das war auch in dieser Spielzeit der Plan. Sollte der 49-jährige Niederländer am morgigen Freitagabend (20:45 Uhr) gegen den FC Watford nicht gewinnen, wird er seinen Posten räumen müssen.