Nagelsmann mit Bayern-Klartext

Laut Julian Nagelsmann ist eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern kein besonders konkretes Szenario. Gegenüber ‚RTL‘ gibt der Bundestrainer zu Protokoll: „Ich habe kein schriftliches Angebot vorliegen und es gab jetzt auch keine Gespräche.“ Zuletzt kursierten Berichte über Gespräche zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Nagelsmann-Vertretern. Eine Entscheidung über seine Zukunft nach der Europameisterschaft im Sommer sei noch nicht gefallen: „Ich bin immer noch in der Phase, in der ich mir Gedanken mache, wie es aus beruflicher Sicht weitergeht.“

Im Anschluss an das Turnier endet bekanntlich Nagelsmanns Vertrag beim DFB. Der Verband will unbedingt mit dem gebürtigen Landsberger verlängern. Der 36-Jährige selbst hatte immer wieder mit einer Rückkehr in den Vereinsfußball geliebäugelt. Dazu sagt Nagelsmann: „Ich glaube, es gibt ein paar Vereine und ein paar Dinge, die vielleicht irgendwann mal kommen können, aber aktuell ist es nicht so, dass ich irgendwas Unterschriftsfertiges da habe.“