Di María: Italien lockt

Der auslaufende Kontrakt von Ángel Di María (32) ruft zahlreiche Interessenten auf den Plan. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, könnte es den begnadeten Linksfuß im kommenden Sommer in die Serie A ziehen. Sowohl Juventus Turin als auch Inter Mailand sollen die Akte Di María auf dem Tisch haben.

Ob es für den Argentinier bei Paris St. Germain über das Saisonende hinaus weitergeht, steht in den Sternen. PSG würde den Vertrag wohl gerne verlängern, Di María zeigte sich zuletzt aber vermehrt unzufrieden über in seinen Augen zu geringe Einsatzzeiten. Gänzlich chancenlos sind die anderen Bewerber also keineswegs.