BVB: Neue Vorzeichen im Couto-Poker

Yan Couto ist mit seiner Situation bei Borussia Dortmund unzufrieden. Aufgrund der starken Leistungen von Julian Ryerson kommt der 24-Jährige nicht über die Jokerrolle hinaus. Bei Como 1907 könnte sich ein Ausweg bieten.

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Die Italiener haben die Verhandlungen über einen Transfer bereits aufgenommen. Comos Problem: Der BVB fordert 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse für Couto. Laut ‚Sky‘ kann der von Cesc Fàbregas trainierte Klub eine Summe in dieser Größenordnung nicht lockermachen.

Dem Bezahlsender zufolge ist deshalb „nur eine Leihe möglich“. Dieses Szenario sei für den BVB vorstellbar, schließlich gehört der rechte Schienenspieler nicht zu den wichtigen Säulen. Vertraglich ist Couto, der im vergangenen Jahr endgültig für insgesamt 25 Millionen Euro gekommen war, noch bis 2030 an Schwarz-Gelb gebunden.