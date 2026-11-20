Bei Ajax Amsterdam kommt Marc-André ter Stegen so langsam wieder in die Spur. Die deutsche Nummer eins ist seit einigen Wochen verletzungsfrei und kann sportlich auf dem Platz überzeugen. Ein dauerhafter Transfer in die Niederlande könnte sich dennoch kompliziert gestalten – aktuell übernimmt der FC Barcelona 90 Prozent des Gehalts.

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Der Vertrag des 34-Jährigen läuft bei den Blaugrana noch bis 2028, der Rechtsfuß will eigentlich wieder nach Barcelona zurückkehren. Da Hansi Flick aber wohl keine Verwendung mehr für ihn hat, könnte es ter Stegen weiter an die spanische Mittelmeerküste zum FC Valencia ziehen. Das berichtet ‚Onda Deportiva Valencia‘, das Sportprogramm von ‚Onda Cero‘. Sportdirektor Braulio Vázquez habe sich bereits nach ter Stegen erkundigt.

Laut dem Radiosender will der Keeper über den Sommer hinaus in Spanien bleiben, ein Wechsel nach Valencia könnte deshalb in ter Stegens Gedankenspielen Anklang finden. Zuletzt stand auch eine Vertragsauflösung in Barcelona im Sommer im Raum. Dann wäre der Weg für Valencia frei.