Sollte Kaishu Sano den 1. FSV Mainz 05 im Verlauf der Transferperiode verlassen, haben die Rheinhessen offenbar schon einen möglichen Nachfolger auserkoren. Der japanische Verlag ‚Shueisha‘ berichtet, dass Sung-jun Yoon von Kyoto Sanga den Weg zum Bundesligisten einschlagen könnte. Der 19-jährige Japaner, der auch die südkoreanische Staatsbürgerschaft besitzt, hat ein ähnliches Profil wie Sano.

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Ob bereits konkrete Gespräche über einen Transfer stattgefunden haben, geht aus dem Artikel nicht hervor. Schließt sich Sano tatsächlich einem anderen Klub an, werden die Kassen der Mainzer aber ausreichend gefüllt sein, um einen Transfer von Yoon zu bewerkstelligen. Für den begehrten Sano waren zuletzt bis zu 60 Millionen Euro im Gespräch, Interesse zeigt unter anderem der FC Liverpool.