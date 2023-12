St. Pauli: Frohe Kunde bei Vasilj

Der FC St. Pauli will mit Stammkeeper Nikola Vasilj in die Zukunft gehen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, laufen die Gespräche mit dem 28-Jährigen über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags „auf Hochtouren“. Seit seinem ablösefreien Wechsel vom ukrainischen Klub Zorya Lugansk im Sommer 2021 steht der Bosnier am Millerntor zwischen den Pfosten und ist mittlerweile eine feste Größe im Klub.

In der zweiten Liga zählt Vasilj zu den besten Torhütern und blieb in der laufenden Saison in 17 Ligapartien fünfmal ohne Gegentreffer. Insgesamt kassierten die Hamburger nur 15 Gegentore in der Hinrunde. Ein ligaweiter Bestwert, der auch mit Vasilj zusammenhängt.