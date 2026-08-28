Ward-Prowse kehrt zurück
Nach drei Jahren bei West Ham United zieht es James Ward-Prowse zurück zu seinem Jugendklub. Vom Premier League-Absteiger wechselt der 31-Jährige zum FC Southampton. Von dort war der elffache englische Nationalspieler 2023 für 35 Millionen Euro nach London gewechselt.
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He's home 🥹 pic.twitter.com/vcdhZZLXtb— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 28, 2026
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