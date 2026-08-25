Der FC Schalke hat einen Abnehmer für Martin Wasinski (22) gefunden. Die kommende Spielzeit bringt der Bundelsigist den Innenverteidiger in der niederländischen zweiten Liga beim Almere City FC unter. Zudem beinhaltet der Deal eine Kaufoption.

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Wechsel per Leihe in die zweite niederländische Liga: Martin Wasinski läuft ab sofort für @AlmereCityFC auf.



Die Vereinbarung beinhaltet eine Option, aus der Leihe einen dauerhaften Wechsel zu machen.



Alles Gute, Martin! 🍀



Mehr dazu hier: https://t.co/8YWj0geo0E pic.twitter.com/1YVC5MutOE — FC Schalke 04 (@s04) August 25, 2026

„Diese Entscheidung ist für beide Seiten gut und vergrößert Martins Möglichkeiten auf Spielzeit deutlich. Wir wünschen Martin in Almere sportlich und privat nur das Beste und danken ihm für seinen Einsatz auf Schalke“, führt Direktor Profifußball Youri Mulder aus.