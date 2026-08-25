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Offiziell Bundesliga

Schalke gibt Wasinski ab

von Julian Jasch - Quelle: s04.de
1 min.
Martin Wasinski im Schalke-Trikot @Maxppp

Der FC Schalke hat einen Abnehmer für Martin Wasinski (22) gefunden. Die kommende Spielzeit bringt der Bundelsigist den Innenverteidiger in der niederländischen zweiten Liga beim Almere City FC unter. Zudem beinhaltet der Deal eine Kaufoption.

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„Diese Entscheidung ist für beide Seiten gut und vergrößert Martins Möglichkeiten auf Spielzeit deutlich. Wir wünschen Martin in Almere sportlich und privat nur das Beste und danken ihm für seinen Einsatz auf Schalke“, führt Direktor Profifußball Youri Mulder aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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