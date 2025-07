M’gladbach: Vier Pléa-Nachfolger im Gespräch

Alassane Pléa (32) bricht seine Zelte bei Borussia Mönchengladbach nach sieben Jahren in Richtung PSV Eindhoven ab. Der Abflug des Angreifers, der in 236 Pflichtspielen an 121 Toren direkt beteiligt war, ist für den Bundesligisten nur schwierig zu kompensieren. Die Ablöse von rund drei Millionen Euro lässt keine großen Sprünge zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu allem Überfluss fällt Top-Torjäger Tim Kleindienst (29) mit einer Knieverletzung noch monatelang aus. Entsprechend braucht es im Borussia-Park dringend Verstärkungen für die Offensive.

Ein möglicher Kandidat wurde bei Inter Mailand erspäht. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, sind die Fohlen an Sebastiano Esposito (23) dran. Die Rede ist sogar von einer ersten Anfrage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spannendes Profil

Esposito, der in den vergangenen fünf Jahren siebenmal verliehen wurde, verbrachte die zurückliegende Spielzeit beim FC Empoli und schaffte dort den Durchbruch in der Serie A (acht Treffer). Bei der Klub-WM kam er dann in vier Partien für die Nerazzurri zum Einsatz.

Der U21-Nationalspieler agiert genauso wie Pléa am liebsten als hängende Spitze. Darüber hinaus ist Esposito erst kürzlich bei Inter in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Die Ablösesumme dürfte sich entsprechend im moderaten Bereich bewegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine günstige Alternative wurde offenbar in Liga zwei ausgemacht. Wie das Portal ‚soccernews.nl‘ berichtet, ist die Borussia an Martijn Kaars (26) vom 1. FC Magdeburg interessiert. Zu den weiteren Optionen gehören Shuto Machino (25/Holstein Kiel) und laut der ‚Rheinischen Post‘ auch Paul Wanner (19/FC Bayern).