Bericht: Bayern kontaktiert Neves

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Rúben Neves geworfen. Laut der spanischen Sportzeitung ‚as‘ gehört der deutsche Rekordmeister zu den Interessenten für den Fall, dass der Mittelfeldspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Al Hilal nicht verlängert. Die Münchner sollen wie Manchester United, Atlético Madrid und Juventus Turin schon informelle Gespräche mit dem Umfeld des Portugiesen geführt haben.

Dem Bericht zufolge hat Al Hilal dem 28-Jährigen ein neues, „unwiderstehliches Angebot“ bis 2028 samt einer deutlichen Gehaltserhöhung vorgelegt. Derzeit deute vieles darauf hin, dass Neves die Offerte annehme – mit einer Art Gentlemen’s Agreement, den Saudi-Klub im Sommer 2027 verlassen zu können.

Noch habe sich der 63-fache Nationalspieler aber nicht entschieden. Die ‚Times‘ berichtete kürzlich, dass der ehemalige Spieler der Wolverhampton Wanderers eine Rückkehr in die Premier League anstrebe. Eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro steht im Raum.

Auch Real Madrid wurde Neves zuletzt offenbar angeboten, die Königlichen sollen allerdings abgelehnt haben. Ab 1. Januar könnte der Stratege ohne Zustimmung seines jetzigen Arbeitgebers mit anderen Klubs verhandeln und ein ab kommenden Sommer gültiges Arbeitspapier unterschreiben.