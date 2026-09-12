FC Bayern: Boey-Tür doch noch offen

Vincent Kompany kann sich vorstellen, dass Sacha Boey (25) in der laufenden Hinrunde doch noch für den FC Bayern zum Einsatz kommen wird. „Jetzt ist die Transferphase vorbei und Sacha bekommt die Unterstützung von uns. Aber allein auf der Position haben wir Josip Stanisic und Konrad Laimer und der Konkurrenzkampf ist da schon hart. Doch im Fußball kann alles passieren, wenn man die richtige Einstellung hat. Wir sind einfach respektvoll, wie wir mit ihm umgehen. Er trainiert aktuell sehr gut und alles andere wird sich dann zeigen“, erklärte Kompany auf der heutigen Pressekonferenz.

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Auf der Zielgeraden des Sommertransfermarkts war der Verkauf von Boey mehrfach gescheitert, zuletzt zerschlug sich die Option Saudi-Arabien. Kompany sagt über den Umgang mit dem französischen Rechtsverteidiger: „Was ich seit zweieinhalb Jahren in der Zusammenarbeit mit Max Eberl und Christoph Freund sehe, ist, dass der Verein klar und deutlich ist, auch im Umgang mit den Spielern. Es ist nicht immer schön für den Spieler, aber man bekommt dann auch viel Respekt von den Spielern, wenn man klar und ehrlich mit ihnen spricht.“