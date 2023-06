S04: Langer hängt ein Jahr dran

Michael Langer (38) bleibt dem FC Schalke 04 erhalten. Wie der Klub offiziell verkündet, wird der Kontrakt des Torhüters um ein weiteres Jahr ausgedehnt. „Die abgelaufene Saison hat erneut gezeigt, wie sehr Michael das Team unterstützt und wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er geht in jeder Situation professionell voran“, sagt Sportdirektor André Hechelmann.

Auch Cheftrainer Thomas Reis freut sich, dass Langer in seine siebte Saison mit den Königsblauen geht: „Michael gibt in jedem Training alles und hat immer den Anspruch, noch ein bisschen besser zu werden. Er ist ein wichtiger Teil des Torhüter-Teams, hat ein feines Gespür für seine Teamkollegen und zudem immer ein offenes Ohr. Ich freue mich sehr, dass er an Bord bleibt und ich weiter auf ihn zählen kann.“

