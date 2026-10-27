Ex-Dortmunder bestätigt Bayern-Interesse

Hendrik Bonmann wäre um ein Haar beim FC Bayern gelandet. „Eigentlich war schon alles zwischen uns geklärt“, bestätigt der 32-jährige Keeper bei ‚Sport1‘ und führt aus: „Am Ende des Tages wurde ich doch nicht gebraucht. Sven Ulreich hat dann weitergemacht und seinen Vertrag verlängert.“

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Von 2013 bis 2017 war Bonmann für Borussia Dortmund aktiv, ehe es über die Stationen 1860 München, die Würzburger Kickers und den Wolfsberger AC 2024 schließlich nach Bulgarien zu Ludogorets Razgrad ging. Dort ist der 32-jährige gebürtige Essener die unumstrittene Nummer eins.