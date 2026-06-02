Vieira trifft Zukunftsentscheidung – Arsenal legt Preis fest

Nach sieben Toren, sechs Vorlagen und sehr überzeugenden Leistungen setzt der Hamburger SV alles daran, Leihspieler Fábio Vieira (26) in den eigenen Reihen zu halten. An dem Portugiesen selbst wird ein Verbleib jedenfalls nicht scheitern.

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Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge hat der Kreativspieler die finale Entscheidung getroffen, auch in der kommenden Saison für die Rothosen an den Start gehen zu wollen. Nun braucht es also noch eine Übereinkunft mit dem FC Arsenal, um den Coup perfekt zu machen.

Die inzwischen abgelaufene Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro wollten respektive konnten die Hanseaten nicht ziehen. Immerhin: Mittlerweile zeigen die Gunners offenbar die Bereitschaft, den Linksfuß für weniger Geld ziehen zu lassen.

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Schwierige Entscheidung

Die Regionalzeitung führt aus, dass Arsenal gerne zehn bis 15 Millionen Euro für den einstigen 35-Millionen-Zugang kassieren würde. Der HSV auf der anderen Seite wolle hingegen nicht mehr als einen einstelligen Millionenbetrag investieren.

Klar ist: Der Bundesligist wird sich ganz genau überlegen, wie weit er sich für die Verpflichtung eines einzelnen Spielers finanziell streckt, der auf der Insel zudem lediglich über ein Jahr Vertragsrestlaufzeit verfügt. Sollten die Klubs tatsächlich auf einen Nenner kommen, liegt für Vieira schon ein Vierjahresvertrag bereit. Anderenfalls gehört Martin Adeline (22) von ES Troyes AC zu den Alternativen (FT berichtete).