Konkurrenz für Lille um Morelos

Der OSC Lille ist bei Stürmer-Kandidat Alfredo Morelos (24) noch nicht so weit wie zuletzt angenommen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, haben die Glasgow Rangers das Angebot des LOSC über 15 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Boni für den Kolumbianer zurückgewiesen. Nachgebessert wurde bislang nicht.

Zu sicher sollte sich der Ligue 1-Klub, der zuletzt mit dem 80-Millionen-Verkauf von Victor Osimhen an die SSC Neapel für Schlagzeilen gesorgt hatte, im Poker um Morelos nicht sein. Nach FT-Infos zeigen auch US Sassuolo, Brighton & Hove Albion sowie der FC Sevilla Interesse an den Diensten des Torjägers (29 Pflichtspieltore 2019/20).