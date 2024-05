EM-Entwarnung bei Musiala

Jamal Musiala wird an der Europameisterschaft im eigenen Land teilnehmen können. Wie die Münchner ‚Abendzeitung‘ berichtet, ist das Mitwirken des DFB-Ausnamekönners „nicht in Gefahr“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für leise Zweifel daran sorgten zuletzt Aussagen von Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der am Samstag von Musialas „Reizzustand an der Außenseite des Knies“ berichtet hatte. Diese Blessur sorgte dafür, dass der 21-Jährige in den vergangenen vier Bundesliga-Partien geschont wurde. Auch zum Saisonabschluss bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) fällt Musiala wahrscheinlich aus. Bis zur EM (Auftaktspiel am 14. Juni gegen Schottland) soll ein individuelles Aufbauprogramm den Offensivkünstler aber spielfit machen.