Bittencourt begründet Cottbus-Wechsel

Leonardo Bittencourt stand eigentlich schon vor einem Wechsel ins Ausland, bevor er sich doch für eine Rückkehr zu Energie Cottbus entschied. „Das Telefonat mit dem Trainer war ganz wichtig für mich. Zu dem Zeitpunkt, als er angerufen hat, stand eigentlich schon fest, dass ich Deutschland verlassen werde. In Griechenland und Spanien gab es spannende Optionen, die wir uns als Familie sehr gut hätten vorstellen können. Wir wollten etwas ganz Neues ausprobieren, ein Abenteuer wagen. Es war nur ein kurzes Telefonat, aber er hat mich mit seinen Ideen, mit seiner Energie und Begeisterung so gepackt, dass ich wieder ins Überlegen gekommen bin“, leitet der 32-Jährige im Interview mit der ‚DeichStube‘ ein.

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„Bei Cottbus hatte ich insgesamt das beste Gefühl. Sportlich, menschlich und familiär. Wir kennen die Stadt, die Leute und den Verein. Die Familie meiner Frau lebt hier. Es fühlt sich wirklich wie Nachhausekommen an“, begründet Bittencourt. Für den Wechsel verzichtet der langjährige Bremer auf Gehalt. Im Anschluss an seine Spielerkarriere soll er in Cottbus in das Management integriert werden.