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Bundesliga

Schneller Ausweg für Werder-Flop Mbangula?

Beim SV Werder Bremen wurde Samuel Mbangula bislang nicht glücklich. Jetzt könnte es zu einem schnellen Abschied kommen.

von Dominik Sandler - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Samuel Mbangula vor dem Spiel @Maxppp

Im vergangenen Sommer kam Samuel Mbangula als Königstransfer von Juventus Turin zum SV Werder Bremen. Die ersten Auftritte waren noch verheißungsvoll, doch inzwischen scheint die Geduld an der Weser aufgebraucht. Im Pokal gegen den Lüneburger SK Hansa (3:0) wurde der Belgier nach einer schwachen ersten Halbzeit zur Pause ausgewechselt.

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Werder wäre wohl nur allzu froh, das Kapitel mit dem 22-Jährigen wieder zu schließen, sollte ein finanziell attraktives Angebot an den letzten Tagen des offenen Transferfensters hereinflattern. Und ein solches könnte aus Italien kommen. Laut Gianluca Di Marzio hat der FC Bologna Mbangula ins Visier genommen.

Die Italiener suchen einen Ersatz für Jonathan Rowe (23), für den Atalanta Bergamo nach FT-Informationen schon vor einigen Tagen 40 Millionen Euro geboten hatte. Geld für Mbangula wäre bei einem Rowe-Abschied also vorhanden. Gut möglich, dass Bologna neben Arthur Theate (26/Eintracht Frankfurt) auch Mbangula aus der Bundesliga verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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